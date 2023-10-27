ABD’den Hamas’a yaptırım kararı

Hamas'ın askeri kanadının 7 Ekim'de İsrail'e operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almasıyla alevlenen savaşla ilgili İsrail'e tam destek veren ABD'den kritik bir adım daha geldi.

ABD, Hamas'a karşı bazı kurum ve kişilere yaptırım uygulandığını duyurdu.

ABD, bu ay İsrailli topluluklara yönelik saldırısının ardından Filistinli grup Hamas’a, İran’daki bir Hamas yetkilisini ve İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerini de hedef alan ikinci tur yaptırımlar getirdi.

ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada alınan tedbirlerin Hamas’a ait bir yatırım portföyündeki ilave varlıkları ve Hamas’a bağlı şirketlerin yaptırımlardan kaçınmasını kolaylaştıran kişileri hedef aldığını belirtti.

Hazine Bakanlığı, Hamas ve Filistin İslami Cihad (PIJ) grubuna yasadışı İran fonları için bir kanal görevi gördüğünü söylediği Gazze merkezli bir kuruluşun da hedef alındığını belirtti. İran, Hamas ve Orta Doğu’daki diğer militan grupları destekliyor.

Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo konuyla ilgili açıklamasında, “Bugünkü eylem, ABD’nin terörle mücadele yaptırım yetkilerimizi kullanarak ve Hamas’ın uluslararası finans sisteminden yararlanmasını engellemek için küresel ortaklarımızla birlikte çalışarak Hamas’ın finansman ağlarını dağıtma kararlılığının altını çizmektedir” dedi.

Reuters’ın aktardığı açıklamada Adeyemo, “Hamas’ın mali faaliyetlerini ve finansman kaynaklarını acımasızca hedef alarak korkunç terör saldırıları gerçekleştirme kabiliyetini daha da azaltmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yaptırımların ayrıntıları

Yaptırım kararı ile birlikte hedef alınan kişilerin ABD’deki mal varlıklarını dondurulacak ve Amerikalıların bu kişilerle iş yapmasını genel olarak yasaklayacak. Bu kişilerle belirli işlemlerde bulunanlar da yaptırımlara maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Hazine, İran’ın başkenti Tahran’da yaşayan ve Hamas’ın İran’daki temsilcisi olarak görev yaptığını söylediği Ürdün vatandaşının yanı sıra Hamas ve diğer militan grupların üyelerini eğiten ve onlara yardım eden İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü (IRGC-QF) yetkililerine de yaptırım uyguladığını açıkladı.

IRGC Kara Kuvvetleri’ne bağlı Saberin Özel Kuvvetler Tugayı’nın İran merkezli bir komutanı da hedef alındı. ABD Hazinesi, Saberin Tugayı’nın Suriye’de konuşlandığını ve Hamas ile Lübnan merkezli Hizbullah üyelerine eğitim verdiğini söyledi.

Türkiye detayı

ABD’nin aldığı tedbirler kapsamında Sudan ve İspanya merkezli şirketler ile daha önce Hamas yatırım portföyünün bir parçası olarak belirlenen bir şirketin Türkiye merkezli hissedarları da hedef alındı.

ABD, Hamas’ın yüz milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin edilen yatırım portföyünün Türkiye’nin yanı sıra Sudan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ve başka yerlerde faaliyet gösteren şirketleri de içerdiğini açıkladı.