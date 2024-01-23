ABD'den Hamas'a yeni yaptırımlar: Türkiye’deki bir şirket de listede

ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi’nden (OFAC) yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim’de İsrail’e saldırısından bu yana Hamas beşinci kez yaptırımlarla hedef alındı.

Açıklamaya göre son yaptırımlarla, Gazze’de Hamas bağlantılı finansal para değişim ağları, bunların sahipleri, ortakları ve kripto para dahil, para transferinde önemli rol oynayan kolaylaştırıcı kişi ve kurumlar belirlendi.

Bu para transferlerinin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nden Hamas’a ve Gazze’de faaliyet gösteren İslami Cihat örgütüne yapıldığı belirtildi.

ABD Maliye Bakanlığı’nın Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson, “Hamas örgütün terör faaliyetlerini desteklemek amacıyla para aktarmak için kripto paranın kötüye kullanılması dahil çeşitli mali transfer mekanizmalarını kullanmayı amaçlamıştır. Müttefik ve ortaklarla birlikte ABD Maliye Bakanlığı, Hamas’ı, maddi destekçilerini ve uluslararası mali altyapısını hedef almak amacıyla yetkilerini kullanmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ödül açıklaması, Hamas’ın gelir kaynakları ve mali mekanizmaları; Hamas bağışçıları, Hamas adına çift kullanımlı teknolojinin elde edilmesinde rol alan paravan şirketler ve Hamas üyelerini kapsayan suç planları konusunda bilgi verilmesini kapsıyor.

Para transferleri incelendi

Yaptırım listesine alınanlar arasında, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nden Hamas ve İslami Cihat’a para transferinde rol oynadığı belirtilen Shamlakh ailesi fertleri yer alıyor. Gazze’de bulunan Zuhair Shamlakh’ın İran’dan Hamas’a milyonlarca dolar para transferine imkan sağladığı belirtiliyor.

Zuhair’in Al Markaziya ve Arab China Trading Company adlı şirketleri üzerinden Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin El Kassam Tugayları için para transferi yaptığı kaydediliyor.

Açıklamada, Zuhair’in Gazze’deki terörist gruplara en az 2017’den bu yana para transferi sürecinde rol oynadığı belirtiliyor.

Türkiye’den Al Markaziya yaptırım listesinde

ABD Maliye Bakanlığı’na göre Gazze ve Türkiye’de bulunan Al Markaziya şirketinin sahibi Zuhair ve şirket aile fertleri tarafından yönetiliyor. Açıklamada Arab China Trading Company adlı şirketin de Gazze ve Türkiye’de şubelerinin bulunduğu belirtiliyor.

Shamlakh Ahmed, Shamlakh Alaa ve Shamlakh Imad adlı kişilerin İran’dan Hamas’a para akışında önemli rol oynadıkları; Alaa’nın Al Markaziyah şirketinin Türkiye’deki şubesinin tek çalışanı ve sorumlusu olduğu kaydediliyor.

ABD Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hamas’ın şiddete dayalı amaçlarını, grubun çıkarlarını yurtdışında temsil ederek ve maliye işlerini yöneterek devam ettirdiği” belirtilen kilit isimlerin yaptırım listesine alındığı belirtildi.