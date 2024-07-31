  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'den Haniye suikastına ilk açıklama: Saldırı olursa İsrail'e yardım ederiz
Takip Et

ABD'den Haniye suikastına ilk açıklama: Saldırı olursa İsrail'e yardım ederiz

Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde ABD'nin İsrail'i savunmaya yardım edeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den Haniye suikastına ilk açıklama: Saldırı olursa İsrail'e yardım ederiz
Takip Et

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

ABD'den ilk açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, Haniye'nin ölümünün ardından İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde ABD'nin İsrail'i savunmaya yardım edeceğini açıkladı.

Austin, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından bölgedeki gerginliği azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Son dakika: Hamas Lideri Haniye öldürüldüSon dakika: Hamas Lideri Haniye öldürüldüDünya
THY Beyrut seferlerinin tümünü iptal ettiTHY Beyrut seferlerinin tümünü iptal ettiGündem
Dışişleri Bakanlığı: Haniye’nin katledilmesini lanetliyoruzDışişleri Bakanlığı: Haniye’nin katledilmesini lanetliyoruzGündem
Tel Aviv yönetimi, İsrail'in kuzeyini uçuşlara kapattıTel Aviv yönetimi, İsrail'in kuzeyini uçuşlara kapattıDünya

 

 

Dünya
Rusya'dan Haniye açıklaması: Gerilimin tırmanmasına yol açacaktır
Rusya'dan Haniye açıklaması: Gerilimin tırmanmasına yol açacaktır
Tel Aviv yönetimi, İsrail'in kuzeyini uçuşlara kapattı
Tel Aviv yönetimi, İsrail'in kuzeyini uçuşlara kapattı
Son dakika: Hamas Lideri Haniye öldürüldü
Son dakika: Hamas Lideri Haniye öldürüldü
Beyrut’taki patlamada 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı
Beyrut’taki patlamada 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı
Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım
Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir banliyöyü vurdu
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir banliyöyü vurdu