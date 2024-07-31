ABD'den Haniye suikastına ilk açıklama: Saldırı olursa İsrail'e yardım ederiz
Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde ABD'nin İsrail'i savunmaya yardım edeceğini duyurdu.
Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.
ABD'den ilk açıklama
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, Haniye'nin ölümünün ardından İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde ABD'nin İsrail'i savunmaya yardım edeceğini açıkladı.
Austin, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından bölgedeki gerginliği azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.