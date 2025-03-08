  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'den Hindistan'a ‘Rus savunma ürünlerini satın almama’ çağrısı
Takip Et

ABD'den Hindistan'a ‘Rus savunma ürünlerini satın almama’ çağrısı

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Hindistan'ı, Rusya'dan savunma ekipmanlarını satın almamaya çağırarak kendilerinin daha gelişmiş silahlar temin edebileceğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den Hindistan'a ‘Rus savunma ürünlerini satın almama’ çağrısı
Takip Et

India Today kanalına konuşan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Hindistan'ın uluslararası ticarette doların yerini alacak bir para birimi yaratmaya çalıştığını ancak bu tür şeylerin sonlanması gerektiğini ve ticaretin daha adil olmasını istediklerini belirtti.

 Lutnick'ten Hindistan'a Rusya çağrısı

Lutnick, ABD'nin daha gelişmiş silahlar temin etmeye istekli olduğunu vurgulayarak "Hindistan, tarihsel olarak askeri teçhizatının önemli bir kısmını Rusya'dan satın almıştır ve biz, bunun sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

 "ABD'ye yönelik gümrük vergilerini düşürün"

Hindistan'ı ABD'ye yönelik gümrük vergilerini düşürmeye davet eden Lutnick, böylelikle Yeni Delhi'yi kendileriyle "olağanüstü bir fırsat ve ilişki kurmaya davet edeceklerini" kaydetti.

 Trump, Hindistan'ın kabul ettiğini duyurmuştı

Başkan Donald Trump ise dün basına verdiği demeçte, Hindistan'ın gümrük vergilerini düşürmeyi kabul ettiğine işaret ederek "Hindistan bize büyük gümrük vergileri uyguluyor. Hindistan'da hiçbir şey satamıyorsunuz bile. Bu arada gümrük vergilerini düşürmeyi kabul ettiler çünkü sonunda birileri onları yaptıklarıyla ifşa ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

 Rusya, Hindistan'ın ana askeri tedarikçisi

Rusya ve Hindistan'ın yakın ilişkileri soğuk savaş dönemine dayanıyor. Soğuk Savaş döneminden bu yana Rusya, Hindistan'ın ana askeri tedarikçisi olmayı sürdürüyor.

Hindistan, savunma ithalatının yaklaşık üçte ikisini Rusya'dan temin ediyor.

Çin’den, Kanada'ya misilleme: İthal ürünlere ek gümrük vergisi getirecekÇin’den, Kanada'ya misilleme: İthal ürünlere ek gümrük vergisi getirecekDünya
Hamaney: Tahran füze programını durdurma talebini kabul etmeyecekHamaney: Tahran füze programını durdurma talebini kabul etmeyecekDünya
Dünya
Zelenskiy, ABD ile görüşmelerde heyette kimlerin olacağını açıkladı
Zelenskiy, ABD ile görüşmelerde heyette kimlerin olacağını açıkladı
Çin’den, Kanada'ya misilleme: İthal ürünlere ek gümrük vergisi getirecek
Çin’den, Kanada'ya misilleme: İthal ürünlere ek gümrük vergisi getirecek
Hamaney: Tahran füze programını durdurma talebini kabul etmeyecek
Hamaney: Tahran füze programını durdurma talebini kabul etmeyecek
Prefabrik evler, Lübnan'da yeniden yerleşimin sembolü niteliğinde!
Prefabrik evler, Lübnan'da yeniden yerleşimin sembolü niteliğinde!
BM, Arakanlı Müslümanlar için 81 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu
BM, Arakanlı Müslümanlar için 81 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu
Dört Avrupa ülkesinden Arap Birliği'nin Gazze planına tam destek
Dört Avrupa ülkesinden Arap Birliği'nin Gazze planına tam destek