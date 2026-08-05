ABD'den 'Hürmüz' açıklaması: 'Boğaz açık, geçişler devam ediyor'

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ABD ordusundan, Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin yeni açıklama geldi.

CENTCOM, Hürmüz Boğazı’ndaki güney rotasının tüm ticari gemilere açık kalmaya devam ettiğini duyurarak, "ABD güçleri, son 3 ay içinde İran'ın haksız saldırganlığına rağmen binden fazla geminin boğazdan başarılı bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olmuştur ve geçişler bugün de devam etmektedir" açıklamasında bulundu.