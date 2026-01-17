ABD’den Irak’a uydu haberleşme desteği

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı; Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile Irak’a 110 milyon dolar tahmini maliyet ile çok küçük açıklıklı yer terminalleri ilgili ekipmanların satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı Kongre’ye bildiren gerekli sertifikayı 14 Ocak 2026 tarihinde verdi.

Defence Turk'ten Melek Cevşen Yücel'in haberine göre, tahmini maliyeti 110 milyon dolar olan bu sözleşme (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur);

-Çok Küçük Çaplı Yer Terminalleri (VSAT)

-VSAT modemleri

-VSAT merkez istasyonları (hub)

-L-band taktik uydu hizmeti (L-TAC) manpack sistemleri

eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor. Teklif edilen satış talebinin ardından Irak, Network Innovations ile sözleşme imzalayabilecek.

"Önerilen satış, ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir"

Konuyla ilgili olarak DSCA yetkilileri şu açıklamada bulundu:

“Önerilen satış, stratejik bir ortağın güvenliğinin artırılmasına katkı sağlayarak ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir. Irak Savunma Bakanlığı’nın haberleşme altyapısı genelinde uydu haberleşme kabiliyetini geliştirilerek Irak’ın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kapasitesini artıracaktır. Irak Hükümeti’nin komuta ve kontrol kabiliyetlerine yapılan bu yatırım; ülke sınırlarının, enerji altyapısının ve vatandaşlarının korunması açısından kritik öneme sahiptir.”

VSAT onayı, son 2 yılda ABD ile Irak arasında yürütülen savunma iş birliğinin bir parçasıdır. Bu dönemde yapılan anlaşmalar yeni platform tedarikinden ziyade sürdürülebilirlik, eğitim ve modernizasyon odaklıdır. Örneğin ABD; Irak’ın F-16 savaş uçağı filosunu desteklemek amacıyla bakım, yedek parça temini ve yüklenici lojistik destek hizmetlerini kapsayan paketleri onaylamıştır. Söz konusu destekler, uçakların harbe hazır seviyesinin korunmasını hedeflemektedir. Buna ek olarak ABD’nin, füze ve mühimmat satışları da devam etmektedir. Savaş uçakları ve taarruz helikopterlerinde kullanılan Hellfire füzeleri de dahil olmak üzere hassas güdümlü mühimmatlara yönelik takip eden destek paketlerine ABD onay vermiştir. Bu paketlerde, büyük ölçekli yeni alımlardan ziyade stok yenileme ve yaşam döngüsü desteğine öncelik verilmiştir.