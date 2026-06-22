ABD’den İran açıklaması: Görüşmeler çok iyi geçti ve çok iyi ilerleme kaydedildi

ABD ile İran arasında 18 saat süren görüşmelerin ilk turu tamamlandı. Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerde İranlı ve ABD'li heyetlerin gün boyunca farklı formatlarda neredeyse kesintisiz temas halinde olduğu belirtildi. Yetkili, görüşmelerde Lübnan'daki çatışmasızlık mekanizmaları ile ateşkesin uygulanmasının sağlanmasına odaklanıldığını ifade etti.

“Gece saat 01.00’e kadar müzakere masasındaydık"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını belirterek, “Müzakereler oldukça olumlu geçti ve kayda değer mesafe kat ettik” dedi. İran tarafının zaman zaman görüşmelerden çekilebileceğine yönelik açıklamalar yaptığını hatırlatan Vance, buna rağmen temasların sürdüğünü vurgulayarak, “Gece saat 01.00’e kadar müzakere masasındaydık. Bu da İran’ın görüşmelerden çekilmediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Vance'ten Orta Doğu mesajı

Vance, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsviçre'de ABD, Pakistan, Katar ve İran ile dörtlü görüşme öncesi açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Burada başarmaya çalıştığımız şey oldukça basit, diplomasi ve işbirliği yoluyla Orta Doğu'yu dönüştürmek." ifadesini kullanmıştı.

"Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve İran'ın nükleer programının sona erdirilmesinin zaten çoktan gerçekleştirilmiş olduğunu" belirten Vance, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzdeki soru şu, birlikte daha ne kadarını başarabiliriz? Yeni bir sayfa açabilir miyiz? Orta Doğu'daki ilişkileri kalıcı olarak değiştirebilir miyiz? Yoksa eski yöntemlere geri mi döneceğiz? Bu bizim tercihimiz değil ancak gerçekleşmesi de mümkün olan bir durum."

İran ile Körfez ülkelerinin uzun yıllardır gergin ilişkilere sahip olduğuna işaret eden Vance, şimdi ise herkesin barış ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışabileceği bir gelecek gördüklerini dile getirdi.

Vance, "Başkan’ın bizden istediği şey, İran halkıyla ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak ve İran halkına 'eğer liderleriniz bölgesel istikrarsızlığın kaynağı olmaktan ve uzun vadede nükleer silah hedeflerinden vazgeçmeye istekliyse, o zaman ABD de ilişkileri kökten dönüştürmeye hazır' diyen bir el uzatmaktır." şeklinde konuştu.

"Sadece son birkaç saat içinde büyük ilerleme görüldüğünün" altını çizen Vance, "daha fazla ilerleme" kaydedilmesinin beklendiğini vurguladı.

Vance, son birkaç gün içinde Lübnan’da ateşkesin sürdürülmesi konusunda da büyük ilerleme görüldüğüne dikkati çekerek, "Katarlı, Pakistanlı ve İsrail’deki dostlarımız ile çalışırken harika ortaklıklar kurduk. Hepimiz bölgesel barış için çalışıyoruz. Elbette, bu hedefe tam olarak nasıl ulaşılacağı konusunda zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanacaktır ancak Lübnan'da geldiğimiz noktadan gerçekten çok memnunum." dedi.

Barışın her zaman biraz çaba ve karşılıklı taviz gerektirdiğinin altını çizen Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın sadece ABD ile İran arasındaki barış değil, bölgesel barış konusunda da kararlı olduğunu ifade etti.