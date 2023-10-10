ABD'den İran açıklaması
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, "İran'ın İsrail'e yönelik Hamas saldırılarına dahil olduğuna dair somut kanıt görmedik." dedi.
Beyaz Saray sözcülerinden John Kirby, İran'ın İsrail'e yönelik Hamas saldırılarına dahil olduğuna dair somut kanıt görmediklerini söyledi.
Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD hükümetinin Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından sahaya asker sürme niyetinde olmadığını, ancak ABD'nin bölgedeki çıkarlarını koruyacağını söyledi.
İsrail'in ek güvenlik taleplerinde bulunmasını beklediklerini ifade eden Kirby, ABD'nin bu ihtiyaçları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde karşılayacağını belirtti.