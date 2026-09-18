ABD’den İran heyetine vize: Pezeşkiyan ve Erakçi New York’a gidiyor

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ABD yönetimi, İran'ın üst düzey yetkililerinden oluşan heyete Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılabilmeleri için vize verdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin de yer aldığı heyetin gelecek hafta New York'a gitmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran heyetinin üst düzey toplantılara katılımı için gerekli vizelerin onaylandığını açıkladı.

İran heyetine vize onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pezeşkiyan ve Erakçi dahil üst düzey İranlı yetkililerin BM Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantılarına katılabilmesi için gerekli işlemlerin tamamlandığı belirtildi. Böylece İran heyetinin gelecek hafta New York'ta gerçekleştirilecek BM toplantılarında yer almasının önü açıldı.

İki ülke arasındaki gerilim sürüyor

Washington'ın vize kararı, ABD ile İran arasındaki gerilimin devam ettiği bir dönemde geldi. Kaynak haberde, iki ülke arasında altı aydan uzun süredir devam eden çatışmaların yanı sıra Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığın sürdüğü ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelere yeniden başlanmasına yönelik bir işaret bulunmadığı aktarıldı. Bu nedenle İranlı üst düzey yetkililere vize verilmesi, ABD basınında alışılmadık bir gelişme olarak değerlendirildi.

New York'taki toplantılar için istisnai karar

Birleşmiş Milletler toplantılarına ev sahipliği yapan ABD'nin, yabancı liderlerin BM Genel Merkezi'ne ulaşmasını engelleme konusunda sınırlı yetkiye sahip olduğu belirtildi. Bununla birlikte ABD'nin geçmişte aktif çatışma yaşadığı veya ciddi dış politika anlaşmazlıkları bulunan ülkelerin liderlerine vize vermediği örnekler bulunuyor.

İran heyeti New York yolunda

ABD'nin vize onayının ardından Pezeşkiyan ve Erakçi'nin de içinde bulunduğu İran heyetinin gelecek hafta New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli oturumlarına katılması bekleniyor. Vize kararı, iki ülke arasındaki mevcut gerilime rağmen İranlı üst düzey yetkililerin BM çatısı altında gerçekleştirilecek toplantılarda yer almasına imkan sağlayacak.