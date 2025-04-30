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ABD'den İran ve Çin merkezli 12 kişi ve kuruluşa yeni yaptırım kararı

ABD, "İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) adına balistik füze malzemeleri tedarikinde rol oynadıkları" gerekçesiyle İran ve Çin'den 6 kişi ve 6 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'den İran ve Çin merkezli 12 kişi ve kuruluşa yeni yaptırım kararı
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ABD Hazine Bakanlığından, "Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi"nin (OFAC) yeni yaptırım kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "IRGC adına balistik füze malzemeleri tedariki şebekesinde rol oynadıkları" gerekçesiyle İran ve Çin'den 6 kişi ve 6 kuruluşa yaptırım uygulandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, "İran'ın füze ve diğer silah kabiliyetlerini agresif bir şekilde geliştirmesi ABD ve ortaklarının güvenliğini tehlikeye atmaktadır" ifadesine yer verildi.

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