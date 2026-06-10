ABD'den İran'a helikopter misillemesi: Birçok noktada patlama sesleri duyuldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.

Komutanlık, açıklamasında, "CENTCOM, dün ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak, Başkomutanın (Donald Trump) talimatıyla bugün saat 17.00'de (ABD Doğu Saati) İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu operasyon, İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Axios: ABD, Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a ait hava savunma sistemlerini hedef aldı

Üst düzey ABD'li yetkililer, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'a yönelik "karşı saldırılar" düzenlemeye başlamasına ilişkin Axios'a açıklama yaptı.

Yetkililer, ABD ordusunun İran'a ait bazı hava savunma bataryaları ve radar sistemlerine saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Saldırıların Hürmüz Boğazı çevresinde gerçekleştirildiğini savunan yetkililer, operasyonun kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Erakçi: Silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı ve tehdidi cevapsız bırakmayacak

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Savaş meydanındaki yenilgilere rağmen, ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak."

ABD'nin "güvende olmak istiyorsa" bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurgulayan Erakçi, "Fars Körfezi'nin tarihi, izinsiz bölgeye gelen yabancıların vahim akıbetlerine dair pek çok bölüm içerir." ifadelerini kullandı.

İran basını: ABD'nin saldırısına kesin yanıt verecektir

Tesnim Haber Ajansının haberinde, "İran, daha önce de uyarıda bulunduğu gibi helikopterin düşürülmesi bahanesiyle yapılan ABD'nin saldırısına kesin yanıt verecektir." ifadelerine yer verildi.

İran devlet televizyonu, ABD'nin, İran'ın güneyindeki Mübarek Dağı, Sirik kenti ve Keşm ile Cask adalarını hedef aldığını belirterek, ABD saldırılarının sona erdiği ve bölgedeki durumun sakinleştiğini kaydetti.

Trump: Şimdi buna karşılık veriyoruz

ABD Başkanı Trump, Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'a yönelik "karşı saldırılar" düzenlemeye başladıklarını açıklamasının ardından ABC News kanalına bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu saldırıları ABD helikopterinin düşürülmesine bir "yanıt" olarak gördüğünü vurgulayan Trump, "Bence bu yanıt çok sert, çok güçlü olmalıydı, işte bu öyle bir karşılık." yorumunu yaptı.

Trump “karşılık vereceğiz” demişti

Truth hesabından paylaşım yapan Trump, pilotlarının durumunun iyi olduğunu belirtirken, ABD ordusunun bu saldırıya zorunlu karşılık vermek zorunda olduğunu söylemişti.

Trump'ın açıklaması şu şekilde: “Az önce ordumuzdan, dün gece İranlıların Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdüğü bilgisini aldım. Olayda iki pilot yer alıyordu; her ikisi de güvende ve yaralanmadı. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya zorunlu olarak yanıt vermek zorundadır.”