ABD’den İran’a saldırı açıklaması: Hava savunma ve radar sistemleri vuruldu (Video)

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ABD ordusundan İran’daki askeri hedeflere yönelik son saldırılarıyla ilgili yeni bilgilendirme geldi.

ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, DMO’nun askeri altyapısını hedef alan son saldırı dalgasının tamamlandığı belirtilerek, "Saldırılar kapsamında DMO’ya ait hava savunma ve radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme yetenekleri ve iletişim sistemleri vuruldu" denildi.

Söz konusu saldırıların DMO’nun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve ABD askeri personeline yönelik son saldırı girişimlerine karşı misilleme olduğu vurgulanarak, "Hâlihazırda Orta Doğu genelinde görev yapan 50 binden fazla ABD askeri personeli; teyakkuz halini, caydırıcılığını ve Başkomutan’ın (ABD Başkanı Donald Trump) yönlendirdiği operasyonları icra etmeye yönelik hazırlıklarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD, İran’a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurmuştu

CENTCOM’dan yapılan önceki açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemiler ve bölgede konuşlu ABD askerlerine yönelik saldırı girişimleri nedeniyle İran’daki DMO unsurlarına yönelik yeni saldırılar başlatıldığı bildirilmişti.