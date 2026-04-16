ABD'den İran’a sert uyarı: İran kötü bir seçim yaparsa hem abluka olacak hem de bombalar yağacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Pentagon’da ortak basın toplantısı düzenledi. Savunma Bakanı Hegseth, basın toplantısına İran yönetimine uyarı ile başladı. Hegseth, "Sizi izliyoruz. Sahip olduğunuz kabiliyetler ile bizim sahip olduklarımız aynı değil. Unutmayın, bu adil bir savaş değil. Hangi askeri varlıkları hareket ettirdiğinizi de onları nereye taşıdığınızı da biliyoruz. Siz bombalanmış ve tahrip olmuş tesislerinizin enkazını kaldırmaya çalışırken, biz sadece daha da güçleniyoruz. Geriye kalan füze rampalarınızı ve füzelerinizi enkazdan çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ama bunların yerine yenisini koyma imkanınız yok" ifadelerini kullandı.

"Tetiğe basmaya hazırız"

Hegseth, "Geriye kalan enerji üretim kapasitenizi ve enerji sektörünüzü hedef almak üzere tetiğe basmaya hazırız. Buna mecbur kalmak istemeyiz. Başkan'ın emriyle bir düğmeye basılmasıyla harekete geçmeye hazırız" şeklinde konuştu.

"İran kötü bir seçim yaparsa hem abluka olacak hem de altyapı ve enerji sektörüne bombalar yağacak"

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiği yönündeki açıklamalara tepki gösteren Hegseth, "Gerçek bir donanmanız ya da durum hakimiyetiniz yok. Hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz. Açıkçası, uluslararası sularda meşru bir şekilde ilerleyen ticari gemileri füzeler ve insansız hava araçlarıyla tehdit etmek kontrol değil, terörizmdir" dedi. İran’ın bir alternatife sahip olduğunu ve İran’ın kendi halkı için bunu seçmesini umduklarını ifade eden Hegseth, "Bu arada biz de ne kadar sürerse sürsün, bu ablukayı başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Ama eğer İran kötü bir seçim yaparsa o zaman hem abluka olacak hem de altyapı, enerji üretimi ve enerji sektörüne bombalar yağacak" şeklinde konuştu.

"İran’ın ateşkes düzeni içinde kalma motivasyonu çok yüksek"

Basın toplantısında İran ile ateşkesin durumuna ilişkin bir soruya Hegseth, "Komuta ve kontrol kabiliyetleri ciddi bir şekilde zayıfladı ve bu yüzden koordinasyon kurma ve iletişim seviyeleri tarihin en kötü seviyesinde. Ancak İran’ın ateşkes düzeni içinde kalma motivasyonu çok yüksek" şeklinde cevap verdi.

"Husiler, şu ana kadar sürecin dışında kaldı"

Hegseth, Yemen’deki Husiler'in Babülmendep Boğazı’nı kapatma ihtimallerine ilişkin bir soruya ise "Husiler, şu ana kadar sürecin dışında kaldı ve bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Bu durum, bir yıldan fazla süre önce yürüttüğümüz Sert Binici (Rough Rider) operasyonunun bir sonucu" ifadelerini kullandı.

"Eğer müttefikler, CENTCOM işi yaptıktan sonra devralmak isterlerse bunu memnuniyetle karşılarız"

Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçiş için uluslararası bir misyonun söz konusu olup olmadığı yönünde bir soruya cevap veren Hegseth, "Uzun zamandır konuşuluyor ve olması da gerekir" dedi. Müttefik ülkeleri bu konuda bolca konuşmak, ancak hiçbir adım atmamakla suçlayan Hegseth, "Bu su yolu Amerikan ticareti için çok kritik değil. Ama Asya ve Avrupa için önemli. Dünyanın büyük bir kısmı için önemli. Bu yüzden ortak savunma oluşturabilmeleri ve boğazı güvenli hale getirmeleri çok iyi olurdu" dedi. Hegseth, "Eğer müttefikler, CENTCOM işi yaptıktan sonra devralmak isterlerse, bunu memnuniyetle karşılarız" ifadelerini kullandı. Hegseth, "Diğer müttefikler de kapasite geliştirmeli ve boğaz temizleme gibi temel görevleri yapabilmeli. Bunu beklemiyoruz ama görmek güzel olurdu" diye konuştu.

"İran’ın yeni dini lideri hayatta ve yaralı"

Hegseth İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun sorulması üzerine, "Durumu değişmedi. Hayatta olduğu, yaralı ve ciddi bir şekilde zarar gördüğü düşünülüyor. Aynı durumda" şeklinde cevap verdi.

Genelkurmay Başkanı: "Talimatlarımıza uymayan her gemi, gerekli şekilde muamele görecek"

Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise basın toplantısında, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda İran limanlarına giden ve oradan gelen gemilere yönelik olarak uyguladığı ablukaya ilişkin bilgi verdi. Ablukanın 13 Nisan Pazartesi günü Başkan Trump’ın emriyle başladığını belirten Caine, "Bu abluka, milliyeti ne olursa olsun İran limanlarına giden ve oradan çıkan tüm gemiler için geçerli. ABD’nin bu eylemi, Hürmüz Boğazı ablukası değil, İran’ın liman ve kıyı şeridi ablukasıdır. Uygulama, İran’ın karasularında ve uluslararası sularda gerçekleştirilecek" dedi. Ablukanın yanı sıra İran bayraklı gemileri ve İran’a maddi destek sağlamaya çalışan gemileri de aktif bir şekilde takip edeceklerini söyleyen Caine, ablukanın başlangıcından bu yana 13 geminin "Ablukayı ihlal etmeye teşebbüs etmeyin. İran limanlarına giden veya oradan gelen gemiler, durdurma ve el koyma amacıyla aranacaktır. Geri dönün ve aranmayı kabul etmeye hazır olun. Bu ablukaya uymazsanız güç kullanacağız" mesajı aldığını söyledi.

Caine, "Ablukayı ihlal edecek herhangi bir gemi olması durumunda denizcilerimiz, önceden belirlenmiş taktikleri uygulayacaktır. Bu taktikler, gerekirse gemiye çıkılarak kontrol altına alınmasını içerir. Ayrıca kademeli güç kullanım seçeneklerini de içerir ve buna uyarı ateşi gibi unsurlar da dahildir" ifadelerini kullandı. Şimdiye kadar 13 geminin geri dönmeyi tercih ettiğini söyleyen Caine, "Talimatlarımıza uymayan her gemi, gerekli şekilde muamele görecek" diye konuştu.