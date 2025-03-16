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ABD'den İran'a uyarı: Artık geri çekilseler iyi olur

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Yemen’de Husilere yönelik saldırıların süreceğini ve İran’a “İran çok uzun zamandır Husilere olanak sağlıyor. Artık geri çekilseler iyi olur” uyarısı yaptı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'den İran'a uyarı: Artık geri çekilseler iyi olur
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Amerikan Fox News kanalına konuşan Savunma Bakanı Hegseth, Husilerle ilgili bakış açılarının net olduğunu vurguladı.

Hegseth, "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

ABD'nin Husilere karşı bu saldırıları yürütmesinin kendi ulusal çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Hegseth, "İran çok uzun zamandır Husilere olanak sağlıyor. Artık geri çekilseler iyi olur." şeklinde uyarıda bulundu.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından dün yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

 

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