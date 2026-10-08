ABD’den İran’a yeni saldırı hazırlığı: Gözler Trump’ın kararında

ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanırken Washington yönetiminin yeni bir saldırı ihtimalini değerlendirdiği öne sürüldü. Axios’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) İran’a yönelik saldırıların devamına ilişkin hazırlıklarını tamamlama talimatı verdi.

Trump saldırının zamanlamasını değerlendiriyor

Pentagon tarafından CENTCOM’a iletilen talimatta olası operasyonlar için belirli bir tarih verilmediği aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ise İran’a yönelik olası saldırıların ne zaman gerçekleştirileceği konusunda değerlendirmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Seçimler öncesi saldırı ihtimali

ABD ve İsrailli kaynaklar, olası saldırıların ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimler ile İsrail’de 27 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimlerden önce düzenlenebileceğini öne sürdü. Kaynaklar, İran’a yönelik saldırıların devam etmesi halinde operasyonların enerji altyapısı ve nükleer tesislere yönelik daha kapsamlı saldırılara dönüşebileceğine işaret etti.

Pentagon: Askeri seçenekler hazırlanıyor

Pentagon’dan bir yetkili, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada bakanlığın görevlerinden birinin askeri seçenekler geliştirmek ve bunları ABD Başkanı Trump’a sunmak olduğunu belirtti. Beyaz Saray’dan bir yetkili ise Axios’a yaptığı değerlendirmede ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın kontrolü konusunda güçlü bir konumda olduğunu savundu. Yetkili, İran ekonomisinin zor durumda olduğunu öne sürerek Trump’ın elindeki tüm seçenekleri ABD’nin çıkarları doğrultusunda değerlendireceğini ifade etti.