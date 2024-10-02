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ABD'den İran'a yeni yaptırım hazırlığı

ABD Başkanı Joe Biden, G7 liderleriyle yaptığı görüşmede, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına karşı yeni yaptırımlar dahil olası adımları ele aldı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'den İran'a yeni yaptırım hazırlığı
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada,  ABD Başkanı Joe Biden'ın, G7 ülkelerinin liderleriyle ortak telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden ve G7, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamaktadır. Bugün Başkan Biden, İran'ın İsrail'e yönelik kabul edilemez saldırısını görüşmek ve yeni yaptırımlar dahil İran'ın bu saldırısına verilecek karşılığın koordine edilmesi için G7 liderleriyle görüştü." ifadelerine yer verildi.

ABD ile G7'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının vurgulandığı görüşmede, Orta Doğu'da bundan sonraki sürece ilişkin de değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

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