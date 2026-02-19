ABD'den İranlı yetkililere yeni yaptırım kararı
ABD Dışişleri Bakanlığı, protestoları şiddetle bastırdıkları ve internet erişimini kısıtladıkları gerekçesiyle 18 İranlı yetkiliyi yaptırım listesine eklediğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestoları şiddet kullanarak bastırdıkları ve internet erişimini sınırladıkları gerekçesiyle 18 İranlı yetkiliyi yaptırım listesine dahil ettiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Pigott, İran'daki gösterilere sert müdahalede bulunmaları ve internet kısıtlamaları uygulamaları nedeniyle 18 İranlı yetkilinin yaptırım kapsamına alındığını belirtti.
ABD yönetiminin "İran halkının ifade özgürlüğünü" desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Pigott, İranlıların "barışçıl toplanma" ve "gösteri yapma hakkının" engellenemeyeceğini ifade etti.
Pigott, bu adımla birlikte bugüne kadar yaptırım listesine alınan İranlı yetkili sayısının 58'e ulaştığını kaydetti.