ABD'den 'işgal' çıkışı: Desteklemiyoruz

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırıları kasım ayındaki ateşkes sonrası devam ediyor.

Yeni bir ateşkes yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken ABD'den yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemedikleri belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin tutumunu yineleyen Kirby, "İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemiyoruz." dedi

"Gazze topraklarının daraltılması ve Gazze halkının kalıcı olarak yerinden edilmesini desteklemiyoruz." ifadelerini kullanan Kirby, Gazze'de yönetimin nasıl olması gerektiğine dair bazı kritik sorular sorulması gerektiğini vurguladı.

Kirby, Gazze'de yönetimin Filistin halkının isteklerine yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Netanyahu, Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceğini söylemişti

Kudüs'te 2 Aralık'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin yönetiminin işgal sonrası Gazze'ye geri dönmesine müsaade etmeyeceğini açıklamıştı.

Netanyahu, "Kesin olan bir şey var ki bunu yapmayacağım. Filistin yönetimi terörle mücadele etmiyor, onu destekliyor. Barış için eğitim vermiyor, İsrail'in yok edilmesi için eğitim veriyor. Oraya (Gazze'ye) girmesi gereken yapı bu değil." ifadelerini kullanmıştı.

Kirby, 4 Aralık'ta ABC News'e yaptığı değerlendirmede, mevcut Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunarak, "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil." diye konuşmuştu.

Bu kapsamda Kirby, Gazze'de söz sahibi olabilecek "reformdan geçmiş bir Filistin yönetimi" görmek istediklerini aktarmıştı.

Saldırılar gece boyunca devam etti

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat ve El-Meğazi mülteci kampları, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerine 62'nci günde de saldırılarını sürdürdü.

İsrail savaş uçaklarının Meğazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilen ailelerin sığındığı bir eve düzenlediği saldırıda çoğu çocuk en az 17 kişi öldü, onlarcası da yaralandı. Saldırıda çevredeki evlerde de hasar meydana geldi.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Usfura, En-Neccar, Ebu el-Asel ve Uveyda ailelerinin evleri ile El-Hulefa Camisi çevresine İsrail savaş uçakları, Ebu Hüseyin Okulu'na ise topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları güneydeki Refah kentinde yer alan Şabura Mülteci Kampı'nda da bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Han Yunus'un doğu kesiminde ise savaş uçakları ile topçu ateşinin hedefinde, evler, tarım arazileri ve su kuyuları vardı. Han Yunus'un farklı bölgelerini hedef alan bu saldırılarda ölen ve yaralananlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentteki Nasır Hastanesi'ne getirilmeye başladı.