ABD'den İsrail'e tepki: Yerleşimlerin büyümesine şiddetle karşı duruyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerini genişletme planının gerilimi tırmandırdığını ve İsrailliler ile Filistinliler arasındaki güveni daha da zedelediğini açıkladı.

Patel, düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda bir gazeteci, "İsrail Batı Şeria'daki yasa dışı (Yahudi) yerleşimlerini ve karakollarını genişletmek ve yenilerini kurmak için yaklaşık 180 milyon dolar bütçe ayırıyor. Bu konuda bir yorumunuz var mı?" sorunu yöneltti. Patel, söz konusu yerleşimlerin iki devletli çözümü sekteye uğrattığına işaret ederek, "Bu durum gerilimi tırmandırıyor ve iki taraf arasındaki güveni daha da zedeliyor. Bu yerleşimlerin büyümesine şiddetle karşı duruyoruz ve İsrail'i bu eylemden kaçınmaya çağırıyoruz. Buna karakolların genişletilmesi de dahil. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz." yanıtını verdi.

Gazetecinin, İsrail'in ABD'nin artık kalıplaşan açıklamalarını ciddiye almadığını söylemesi üzerine ise Patel, "Diplomasinin sahip olabileceği etkiyi hafife aldığınızı düşünüyorum." dedi.