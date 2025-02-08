  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'den İsrail'e yeni silah satışına onay
Takip Et

ABD'den İsrail'e yeni silah satışına onay

ABD, İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den İsrail'e yeni silah satışına onay
Takip Et

Pentagon'a bağlı Savunma, Güvenlik ve İşbirliği Ajansı tarafından Kongre'ye gönderilen bildirime göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı.

Böylece ABD yönetimi, İsrail'e 660 milyon dolarlık 3 bin AGM-114 Hellfire füzesi ile toplam değeri 6,75 milyar dolar olan bomba, mühimmat, güdüm kitleri, füzeler ve mühimmat desteği ve ilgili ekipmanların satılmasına onay vermiş oldu.

İsrail'e 2 bin 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 genel amaçlı 500 kilogramlık bomba, 13 bin Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kitinin yanı sıra farklı kategorilerde binlerce bomba ve güdüm kiti teslim edilecek.

Söz konusu silah satış onayının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'da bulunduğu döneme denk gelmesi dikkati çekti.

ABD yönetiminin onaylayarak Kongre'ye resmi bildirimde bulunduğu yabancı ülkelere silah satışlarında, NATO üyesi ülkelerle birlikte Güney Kore, Avustralya, Japonya, İsrail ve Yeni Zelanda için 15 günlük yasal itiraz süresi bulunuyor. Bu süre zarfında Kongre'den söz konusu satışın engellenmesine yönelik itiraz gelmemesi halinde satışın onay süreci tamamlanmış oluyor.

Time dergisinden 'ABD başkanı Elon Musk' kapağıTime dergisinden 'ABD başkanı Elon Musk' kapağıDünya

 

Trump, "US Steel'in Nippon Steel'e satışına izin verecek" iddiasıTrump, "US Steel'in Nippon Steel'e satışına izin verecek" iddiasıDünya

 

Dünya
Trump: Nippon Steel, US Steel’i satın almayacak, yatırım yapacak
Trump: Nippon Steel, US Steel’i satın almayacak, yatırım yapacak
Eski Fransa cumhurbaşkanı Sarkozy’ye elektronik kelepçe takıldı
Eski Fransa cumhurbaşkanı Sarkozy’ye elektronik kelepçe takıldı
Time dergisinden 'ABD başkanı Elon Musk' kapağı
Time dergisinden 'ABD başkanı Elon Musk' kapağı
Trump duyurdu: Gelecek hafta açıklama yapacağım
Trump duyurdu: Gelecek hafta açıklama yapacağım
Trump, "US Steel'in Nippon Steel'e satışına izin verecek" iddiası
Trump, "US Steel'in Nippon Steel'e satışına izin verecek" iddiası
Trump'tan Gazze açıklaması: Planı ilerletmek için kesinlikle acelemiz yok
Planı ilerletmek için kesinlikle acelemiz yok