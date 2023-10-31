ABD'den İsrail'e 'yerleşimci' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail'in, Batı Şeria'daki saldırılardan Filistinlileri korumak için "tedbir alması" gerektiğini bildirdi.

Bu saldırıları yapanların ve saldırılara "seyirci kalan ya da müdahale edemeyen" İsrail ordusu mensuplarının, eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini kaydeden Miller, "Batı Şeria'daki İsrailli radikal yerleşimcilerin son dönemdeki saldırıları dahil olmak üzere tüm terörizm, şiddet ve sivilleri hedef alma eylemlerini, tutarlı ve açıkça kınadığımızı söylememe izin verin." ifadelerini kullandı.

Sözcü Miller, "Şunu söylemek istiyorum, özel olarak İsrail hükümetine ve kamuya, bu saldırıların kabul edilemez olduğunu ve durması gerektiğini, saldırıyı yapanların sorumlu tutulması gerektiğini açıkça söyledik." dedi.

Öte yandan, İsrail'in Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ni tehdit etmesine ilişkin soruya, İsrail'den "sivil zayiatı en aza indirmek için uluslararası hukuka uygun hareket etmesini beklediklerini" ifade eden Miller, hastanelerin ve diğer alanların "korunan sivil altyapılar" olduğunu belirtti.