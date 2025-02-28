ABD'den İstanbul görüşmesi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün İstanbul’da gerçekleştirilen Washington ve Moskova heyetleri arasındaki görüşmeye dair açıklamada bulundu.

"Heyetler somut ilk adımları belirledi"

Açıklamada, “Yapıcı bir ortamda geçen görüşmede her iki taraf da diplomatik misyonların çalışmalarının iki taraflı olarak istikrara kavuşturulmasına yönelik somut ilk adımları belirledi” ifadesi kullanıldı.

ABD heyetinin, bankacılık hizmetlerine erişim ve taşeron işçilerin işe alınması konularındaki endişelerini dile getirdiği ve Moskova'daki büyükelçilik personel sayısının korunması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

İkinci görüşme yapılacak

Heyetlerin, en kısa zamanda yeni görüşme düzenleme konusunda mutabık kaldığı bildirilirken yeni görüşmenin tarihi ve yeri henüz belli değil.

İstanbul'daki görüşme

İstanbul’da yaklaşık 6.5 saat süren ABD-Rusya görüşmesinde ikili ilişkilerdeki 'huzursuzluklar' ve Moskova ile Washington'daki büyükelçilik sorunlarına odaklanılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, sonuçlarının her iki tarafın sorunları çözme konusundaki hız ve etkinliklerini netleştirmesini umduğunu dile getirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'daki görüşmenin, Rusya-ABD diplomatik misyonlarının çalışmaları konusundaki bu tür istişareler serisinin ilki olmasını beklediklerini ifade etmişti. Zaharova, Rusya tarafından toplantıya katılanların, Rusya-ABD ilişkileriyle ilgilenen temsilciler olduğunu belirtmişti.