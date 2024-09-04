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ABD'den İzmir'deki saldırıya ilişkin teşekkür: Türk yetkililerin desteği için minnettarız

Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen fiziki saldırının araştırılmasına destek veren Türk yetkililere teşekkür etti.

AA
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ABD'den İzmir'deki saldırıya ilişkin teşekkür: Türk yetkililerin desteği için minnettarız
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen fiziki saldırı hakkında yaptığı açıklamada, olayı takından takip ettiklerini ve söz konusu askerlerin güvende olmasından memnun olduklarını belirtti.

Jean-Pierre, sorumlularla ilgili gerekli işlemlerin Türk polisi ve yetkilileri tarafından yapıldığını aktararak, bu süreçteki çabaları dolayısıyla kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Pentagon'dan konuyla ilgili açıklama

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da günlük basın toplantısında, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu iki askerin herhangi bir yara almadığını ve güvende olduğunu belirterek, yerel makamlarla birlikte soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Olayı “rahatsız edici” olarak niteleyen Ryder, “Bu konuyu araştıran Türk yetkililerin desteği için minnettarız.” diye konuştu.

İzmir'de, dün, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2'si kadın, 13'ü erkek 15 kişilik grup, ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunmuştu. Polis, olayın ardından 15 kişiyi gözaltına almıştı.

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