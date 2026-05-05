  3. ABD’den Karayipler’de uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü
ABD'den Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü

ABD ordusu, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen teknelere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla, "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Karayipler’deki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

