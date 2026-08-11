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ABD'den Kolombiya'daki deprem için 15,5 milyon dolarlık yardım

ABD, Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 15,5 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'den Kolombiya'daki deprem için 15,5 milyon dolarlık yardım
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ABD Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kolombiya ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin ardından Kolombiya için 15,5 milyon dolarlık yardım sağlanacağı, bu fonun acil barınma, gıda ve koruma ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem değerlendirme çalışmalarında kullanılacağı ifade edildi.

Kolombiya'da dün 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 132 kişi yaşamını yitirmişti.

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedilmişti.

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