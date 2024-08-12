ABD'den kritik İran açıklaması: Misilleme bu hafta olabilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İran'ın İsrail'e saldırısının bu hafta olabileceğini dile getirdi. Kayda değer saldırıların olabileceğine işaret eden Kirby, "Hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Kirby ayrıca Gazze'de ateşkesle ilgili "Perşembe günü düzenlenecek ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilebileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İran ordusu benzer hazırlık yapıyor"

Bu arada İran ordusunun füze ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) sorumlu birimlerinde, bu ülkenin İsrail'e karşı nisanda düzenlediği saldırı öncesi attığı adımlara benzer şekilde, "kayda değer hazırlıklar" yapıldığı öne sürüldü.

Axios’un Orta Doğu muhabiri Barak Ravid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli ve ABDli yetkililerin kendisine İran’ın nisan ayında İsrail’i yüzlerce füze ve SİHA ile hedef alan saldırı öncesine benzerlik taşıyan önemli hazırlıkların ordunun ilgili birimlerinde gözlemlendiğini söylediğini yazdı.

Paylaşımda, İsrail ve ABD’nin saldırının zamanlamasına ilişkin bilgisinin olmadığı da kaydedildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.