ABD'den kritik mineraller listesini genişletme kararı

ABD, ulusal güvenlik ve tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla kritik mineraller listesini güncelleyerek sayılarını 60'a çıkardı.

ABD'den kritik mineraller listesini genişletme kararı
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülke ekonomisi, ulusal güvenliği ve tedarik zinciri için hayati öneme sahip kritik minerallerin listesini güncelledi.

Ülkenin mineral tedarik zincirlerini güvence altına almak için uygulanacak stratejilere yön veren listeye, 10 yeni kritik mineral eklendi.

Gümüş, bakır, potaş, silikon, renyum, kurşun, uranyum, metalurjik kömür, fosfat ve bor, listeye yeni eklenen kritik mineraller oldu.

Böylece 2022'de 50 olan listedeki kritik minerallerin sayısı 60'a çıktı.

