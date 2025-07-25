ABD’den Kuzey Kore’ye yeni yaptırım kararı! 1 şirket ve 3 kişi kara listeye alındı

ABD’den, uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore’ye karşı yeni bir tedbir adımı geldi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC), ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını delerek Kuzey Kore’nin yasa dışı gelir elde etme çabalarına katkı sağlayan 1 Kuzey Kore şirketi ile 3 Kuzey Kore vatandaşını yaptırımlar listesine eklediği bildirildi.

Yaptırımlar listesine eklenen şirketin Kuzey Kore adına gelir elde etmek için Vietnam dahil farklı ülkelere bilgi teknolojileri (IT) personeli gönderen ve Pyongyang'ın nükleer programına destek sağlayan Korea Sobaeksu Trading Company (Kore Sobaeksu Ticaret Şirketi) olduğu belirtildi. Ayrıca bu şirketle bağlantılı olan Kim Se Un, Jo Kyong Hun ve Myong Chol Min adlı Kuzey Kore vatandaşlarına da yaptırım uygulandığı aktarıldı.

Yaptırımlar kapsamına alınan kuruluş ve kişilerin varlıklarının dondurulduğu ve ticaret kısıtlamalarının uygulandığı açıklandı. ABD Adalet Bakanlığı’nın ise sahte sigara kaçakçılığı yoluyla uluslararası yaptırımları delen 7 Kuzey Kore vatandaşına yönelik iddianameleri tamamladığı hatırlatılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da bu kişilerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler karşılığında Sınıraşan Organize Suçlar Ödül Programı kapsamında 500 bin dolardan 7 milyon dolara kadar ödül teklifinde bulunduğu bildirildi.

"Kararlıyız"

OFAC Direktörü Bradley T. Smith konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin yasadışı nükleer silah ve balistik füze programını finanse etmek için paravan şirketlerden yararlandığını belirterek, "Kararlıyız. ABD Hazine Bakanlığı, tüm hükümet birimleriyle birlikte küresel tedarik zincirlerine sızmaya ve Kim Jong-Un rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini destekleyerek rejimin yaptırımlardan kaçınmasını kolaylaştırmaya çalışanlardan hesap sormayı sürdürecek" dedi.