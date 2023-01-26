ABD’den Lübnan güvenlik güçlerine nakdi yardım

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea'nın da katıldığı Birlemiş Milletler (BM) nezdindeki toplantıda, Lübnan ordusu ve emniyet güçlerine sağlanabilecek destekler ele alındı.

Toplantıdan sonra ABD'nin güvenlik güçlerine sunacağı destekler hakkında, Shea, Lübnan Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Joseph Avn ve Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri Dairesi Komutanı Tümgeneral İmad Osman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısındaki konuşmasında Shea, "ABD Kongresi, güvenlik yardımının büyük bir bölümünün İç Güvenlik Güçleri ve Lübnan Ordusu'na yeniden tahsis edilmesini kabul etti." ifadelerini kullandı.

Yardım kapsamında, ordu mensuplarına aylık bir ödemenin yapılacağını belirten Shea, "Güvenlik mensubuna 6 ay boyunca 100'er dolar olacak şekilde toplamda 72 milyon dolarlık bir ödeme yapılacak." dedi.

ABD'nin orduya sunduğu nakdi yardım hakkında konuşan Genelkurmay Başkanı Avn da, "Uluslararası toplumun askeri kurumları koruma konusundaki istekliliği, Lübnan'ın güvenlik cephesinde çökmesine izin vermeyeceğini gösteriyor." diye konuştu.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor. Lübnan Merkez Bankası'ndaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açmıştı.

Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

Dünya Bankası'nın Ağustos 2022'de yayımlanan Lübnan'a ilişkin son raporunda, söz konusu ekonomik daralmanın ancak savaşa sahne olan ülkelerde yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.

Yine Dünya Bankası'nın 11 Kasım 2022'de yayımlanan bir başka raporunda, "Dünya Bankası mali kaybın 72 milyar doları aştığı kanaatinde ve bu rakam Lübnan'ın 2021'deki gayrisafi yurt içi hasılasının 3 katına denk." ifadeleri kullanılmıştı.