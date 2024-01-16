ABD'den Lübnan'a Hizbullah talebi: "İsrail sınırından 7 kilometre uzaklaştırılsın"

Lübnan'da Hizbullah Hareketi'ne yakın "Al-Akhbar" gazetesi, ABD'nin Lübnan'dan Hizbullah'ı İsrail sınırından 7 kilometre uzaklaştırmasını istediğini iddia etti.

ABD'nin Lübnanlı yetkililere "Hizbullah'ın İsrail sınırından 7 kilometre kadar içeriye çekilmesi ve yerine Lübnan ordusunun konuşlanması" teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Lübnan'da Hizbullah Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen günlük "Al-Akhbar" gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden tarafından arabulucu olarak görevlendirilen Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in 11 Ocak'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile yaptığı 3'lü görüşmenin detaylarını paylaştı.

Gazetenin paylaştığı bilgiye göre, Hochstein'in toplantıda, Mikati ve Buhabib'e, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimcilerin evlerine geri dönebilmesi için Hizbullah mensuplarının 7 kilometre kadar İsrail sınırından uzaklaştırılması, yerine Lübnan ordusunun konuşlandırılması önerisinde bulunduğu ileri sürüldü.

Hochstein'in, aksi durumda İsrail'in Lübnan'a karşı savaş başlatacağı uyarısı yaptığı kaydedildi.

Hochstein'in temasları

Hochstein, 2 Ocak'ta Beyrut'ta Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından 4 Ocak'ta Hizbullah ile artan gerilimi düşürmek için Tel Aviv'e gitmişti.

Kıdemli Danışman, 11 Ocak'ta Beyrut'a gelerek, iki ülke arasında "geçici bir uzlaşı üzerinde çalışılması" çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.