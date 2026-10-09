ABD’den Microsoft’a yeşil kart engeli: 7 teknoloji devi daha listede

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 8 Ekim’de Çalışma ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle düzenlediği basın toplantısında, çalışma vizesi programlarının kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vance, H-1B ve J-1 gibi vize programlarının kötüye kullanıldığı iddialarına değinerek bazı şirketlerin yabancı iş gücü istihdamında usulsüzlük yaptığını öne sürdü. Vance, özellikle Microsoft’u hedef alarak şirketin yabancı çalışanlar için yürüttüğü işlemlerin incelendiğini ve Green Card başvurularına yönelik kısıtlama getirildiğini açıkladı.

8 teknoloji şirketinin başvuruları durduruldu

ABD yönetiminin aldığı kararın Microsoft’un yanı sıra Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies ve Capgemini şirketlerini de kapsadığı bildirildi. Kısıtlama, Kalıcı Çalışma Sertifikası Programı (PERM) kapsamındaki işlemlere yönelik uygulanıyor. Bu program, ABD’deki işverenlerin yabancı çalışanlar için kalıcı oturum izni sürecini başlatabilmesinde önemli bir aşama oluşturuyor. Kararla birlikte söz konusu şirketlerin yeni PERM başvurularının kabul edilmemesi ve işlemdeki dosyaların değerlendirilmesinin durdurulması öngörülüyor.

Vance’ten Microsoft’a işten çıkarma eleştirisi

Vance, Microsoft’un geçen yıl yaklaşık 6 bin Amerikalı çalışanı işten çıkardığını, buna karşılık 6 bin 300 yabancı çalışan için H-1B vizesi aldığını ve yaklaşık 3 bin kişiye Green Card sağladığını ileri sürdü.

ABD yönetimi, yabancı çalışan istihdamına yönelik uygulamaların Amerikan vatandaşlarının iş olanaklarını ve ücretlerini olumsuz etkilediğini savunuyor. Vance de vize sisteminin ABD’li çalışanları koruyacak şekilde uygulanması gerektiğini belirtti. Bununla birlikte şirketlere yöneltilen usulsüzlük iddiaları, kesinleşmiş bir yargı kararı olarak değerlendirilmemeli.

Microsoft suçlamalara ne yanıt verdi?

Microsoft, yabancı çalışanlara ilişkin başvurularının önemli bölümünün mevcut personelinin vize uzatma veya statü değişikliği işlemlerinden oluştuğunu açıkladı. Şirket, son mali yıldaki H-1B başvurularının yaklaşık yüzde 80’inin mevcut çalışanlarla ilgili olduğunu belirterek verilerin yeni işe alımlar şeklinde yorumlanmasına itiraz etti. Microsoft ayrıca yabancı çalışanlarına ücret ve istihdam koşulları bakımından benzer pozisyonlardaki çalışanlarla aynı yaklaşımı uyguladığını savundu.

H-1B vizesi ile Green Card arasındaki fark ne?

H-1B vizesi, belirli uzmanlık alanlarında çalışan yabancıların ABD’de geçici olarak istihdam edilmesine olanak tanıyor. PERM ise işveren sponsorluğuyla kalıcı oturum iznine başvurulabilmesi için kullanılan çalışma sertifikası sürecinin bir parçası. Bu nedenle açıklanan karar, söz konusu şirketlerde çalışan herkesin mevcut vizesinin veya daha önce verilmiş Green Card’ının iptal edildiği anlamına gelmiyor. Kısıtlama, şirketlerin ilgili program üzerinden yeni başvurular yapmasını ve bekleyen dosyaların işleme alınmasını etkiliyor.