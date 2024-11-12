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ABD'den misilleme: Suriye'deki İran bağlantılı gruplara ait 9 hedef vuruldu

ABD Merkez Komutanlığı, ABD personeline yönelik saldırılara yanıt olarak Suriye’deki İran bağlantılı gruplara ait 9 hedefin vurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
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ABD'den misilleme: Suriye'deki İran bağlantılı gruplara ait 9 hedef vuruldu
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ABD ordusu, son 24 saat içerisinde Suriye’deki ABD personeline yönelik olarak gerçekleştirilen çok sayıda saldırıya karşı misilleme yapıldığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, Suriye’deki İran bağlantılı gruplara ait 2 bölgede bulunan 9 hedefe yönelik saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, “Bu saldırılar, İran destekli grupların DEAŞ’a karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgede bulunan ABD personeli ve koalisyon güçlerine yönelik yeni saldırılar planlama ve düzenleme kabiliyetlerini azaltacaktır” ifadeleri kullanıldı.

“Saldırılara müsamaha gösterilmeyecek”

CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla ise, ABD’nin kendi personelini ve koalisyon ortaklarını korumak ve saldırılara karşılık vermek için gereken her adımı atacağını belirterek, "Mesajımız açıktır. Bölgedeki ABD güçleri ve koalisyon ortaklarına yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

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