ABD’den nükleer enerji için dev kredi: Vistra’ya 4,2 milyar dolar

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ABD hükümetinin, enerji üreticisi Vistra’ya nükleer enerji kapasitesini artırması amacıyla yaklaşık 4,2 milyar dolarlık kredi sağlamayı planladığı bildirildi. Finansmanın, Vistra’nın mevcut nükleer santrallerindeki elektrik üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaları desteklemesi öngörülüyor.

En az üç santralin kapasitesi artırılacak

Planlanan finansmanın Vistra’nın dört nükleer santralinden en az üçünde kapasite artırma çalışmalarına yönlendirilmesi bekleniyor. Söz konusu “uprate” çalışmaları kapsamında daha zenginleştirilmiş yakıt kullanılması, yakıt ikmali sırasında daha fazla yakıt yüklenmesi veya türbin gibi büyük ekipmanların yenilenmesi gibi yöntemler uygulanabiliyor.

Elektrik talebinde yapay zeka etkisi

Nükleer kapasitenin artırılmasına yönelik plan, ABD’de elektrik talebinin yeniden hızlandığı bir dönemde gündeme geldi. Yapay zeka veri merkezlerinin genişlemesi, elektrikli araçların yaygınlaşması ve kripto para madenciliği, ülkedeki ilave elektrik ihtiyacını artıran faktörler arasında gösteriliyor.

Vistra’nın altı reaktörü bulunuyor

Vistra, ABD’de dört nükleer santral işletiyor. Şirketin bu tesislerde toplam altı reaktörü bulunuyor. Söz konusu santrallerin toplam elektrik üretim kapasitesi 6,5 gigavatın üzerinde. Bu kapasitenin yaklaşık 3,25 milyon haneye elektrik sağlayabilecek düzeyde olduğu belirtiliyor.

ABD nükleer kapasiteyi büyütmek istiyor

Washington yönetimi, artan elektrik ihtiyacına karşı nükleer enerji kapasitesinin genişletilmesini hedefliyor. Mevcut nükleer santrallerde kapasite artırımı, yeni reaktörlerin inşasına kıyasla üretim kapasitesini artırmanın daha hızlı yollarından biri olarak öne çıkıyor.

Finansman açıklaması Ohio’da yapılacak

ABD Enerji Bakanı Chris Wright’ın finansman planını pazartesi günü Ohio’da, Erie Gölü kıyısındaki Vistra nükleer tesislerinden birinde açıklaması bekleniyor. Planlanan kredi, ABD’de artan elektrik talebinin karşılanması ve mevcut nükleer kapasitenin daha fazla kullanılmasına yönelik adımlardan biri olacak.