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ABD'den öğrencilere vize için sosyal medya incelenmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, yurt dışından ABD’ye eğitim için gelen öğrencilerin sosyal medya hesaplarını detaylı incelemek üzere öğrenci vizesi randevularını durdurdu.

Haber Merkezi
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ABD'den öğrencilere vize için sosyal medya incelenmesi
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POLITICO'nun elde ettiği belgeye göre, Cumhuriyetçi hükümet, ABD'de eğitim görmek için başvuruda bulunan tüm yabancı öğrencilerin sosyal medya incelemesinden geçmesini zorunlu kılmayı planlıyor.

Haber kuruluşu, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tüm büyükelçilik ve konsolosluk birimlerine, mevcut başvurularla ilgili "daha fazla sosyal medya bilgisi toplanıncaya kadar" öğrenci vizeleri için yeni randevu tarihi oluşturmayı durdurma talimatı verdiği bilgisini paylaştı.

Rubio'nun imzaladığı belgede, vize başvurusunda bulunan öğrencilerin sosyal medya hesaplarında tam olarak nelerin inceleneceği belirtilmezken, "teröristleri uzak tutmayı ve antisemitizmle mücadeleyi amaçlayan" yürütme kararlarına atıfta bulunuldu.

ABD'de Donald Trump yönetimi, bir süredir özellikle Harvard Üniversitesi gibi "fazla liberal" bulduğu ve kampüslerinde "antisemitizme izin vermekle" suçladığı seçkin üniversiteleri hedef alan açıklamalar yapıyor.

Söz konusu üniversitelere maddi yaptırımlar uygulayan yönetim, aynı zamanda Filistin gösterilerine destek verdikleri gerekçesiyle birçok yabancı öğrencinin göçmenlik polisleri tarafından gözaltına alınmasıyla sonuçlanacak uygulamalara izin veren kararları yürürlükte tutuyor.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri adlı kuruluş, nisan ayında Yahudi bireylere yönelik "antisemitik sosyal medya faaliyetlerini ve tacizi" göçmenlik haklarını reddetme gerekçesi olarak değerlendireceğini duyurmuştu.

Kuruluş yetkilileri, sosyal medyada antisemitik terörizmi veya örgütleri destekleyen paylaşımları göçmenlik kararlarında olumsuz faktör olarak değerlendireceklerini belirtmişti.

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