ABD’den Orta Amerika vatandaşlarına vize darbesi: Kısıtlama getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Amerika vatandaşlarına getirilen yeni vize kısıtlamasının detayları paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'nin "ÇKP adına faaliyet gösteren ve bölgede hukukun üstünlüğünü zedeleyen faaliyetleri yönlendiren, onaylayan, finanse eden veya bu faaliyetlere önemli destek sağlayan" Orta Amerika vatandaşlarına yönelik vizelerin kısıtlanmasına imkan tanıyan yeni politikasını duyurduğu belirtildi.

Vize kısıtlamalarını uygulamak için adımlar atıldı

Bu kapsamda daha önce bu tür faaliyetlerle ÇKP ile işbirliği içinde olan bazı Orta Amerika vatandaşlarına bu vize kısıtlamalarını uygulamak için adımlar atıldığına işaret edilen açıklamada, bu kişilerin ve onların birinci derece akrabalarının genel olarak ABD'ye giriş yapamayacağı kaydedildi.