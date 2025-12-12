ABD’den “Pax Silica” hamlesi: 5 ülkeyle yeni tedarik zinciri ortaklığı

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 5 ülkeyle kritik mineraller, enerji ve yapay zeka altyapısı gibi alanları kapsayan "silikon tedarik zinciri" oluşturulmasına yönelik "Pax Silica" adlı iş birliği girişimini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin öncülüğünde Japonya, İsrail, Avustralya, Singapur, Güney Kore'nin katılımıyla oluşturulan ve "Pax Silica" olarak tanımlanan iş birliğinin detaylarına yer verildi.

Açıklamada, Pax Silica girişiminin bu ülkeler arasında kritik mineraller, enerji, yapay zeka altyapısı, lojistik, ileri imalat ve yarı iletkenler alanlarında iş birliğini hedefleyen "silikon tedarik zinciri" oluşturmayı öngördüğü bildirildi.

Pax Silica girişiminin, ortaklarla birlikte "yapay zeka destekli bir refah çağına zemin hazırlayacak kalıcı ekonomik düzen" kurmayı hedeflediği kaydedildi.

Başkent Washington'da gün içinde düzenlenmesi planlanan zirvede bir araya gelecek temsilcilerin, "Pax Silica Bildirisi"ni imzalamasıyla girişimin resmen başlatılacağı belirtiliyor.

