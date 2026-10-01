ABD'den robotik savaş hazırlığı: AUTO WARCOM kuruluyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, otonom ve robotik sistemlerin askeri alandaki kullanımını geliştirmek amacıyla yeni bir komutanlık kurulduğunu açıkladı. “Otonom Savaş Komutanlığı” (AUTO WARCOM) adı verilen yapılanma, dört yıldızlı bir muharip komutanlık olarak oluşturulacak. Komutanlığın temel görevi, ABD Silahlı Kuvvetleri genelinde otonom ve robotik savaş kabiliyetlerinin yaygınlaştırılmasına odaklanmak olacak.

Robotik sistemlerin muharebelerde kullanımı hızlandırılacak

Yeni komutanlığın, muharebe operasyonlarında kullanılabilecek robotik ve otonom sistemlerin geliştirilmesini kurumsallaştırması ve bu süreci hızlandırması hedefleniyor. Hegseth, AUTO WARCOM'un ABD Silahlı Kuvvetleri genelinde otonom savaş teknolojilerine yönelik çalışmaların geliştirilmesinde merkezi bir rol üstleneceğini belirtti.

Askeri uzmanlık alanları oluşturulacak

Yeni yapılanma kapsamında ABD Silahlı Kuvvetlerinin her bir kolunda otonom savaş teknolojilerine yönelik yeni askeri uzmanlık alanları oluşturulacak. Bu adımla, robotik ve otonom sistemler konusunda uzmanlaşmış profesyonel bir iş gücünün geliştirilmesi ve ordunun ihtiyaç duyduğu teknik uzmanlığın oluşturulması amaçlanıyor.

Geleceğin savaşı için Meridian Projesi

Hegseth'in açıklamasında yeni komutanlığın yanı sıra “geleceğin savaşını” incelemek üzere Meridian Projesi'nin başlatıldığı da duyuruldu. Projeye ABD Savaş Bakanlığı Baş Teknoloji Sorumlusu Emil Michael liderlik edecek. Girişimin Elon Musk, Palmer Luckey ve ABD Temsilciler Meclisinin eski Başkanı Newt Gingrich tarafından ortaklaşa yürütüleceği belirtildi.

Savaş alanlarının geleceği araştırılacak

Meridian Projesi kapsamında gelecekte savaş alanlarının nasıl şekilleneceği ve yeni teknolojilerin askeri operasyonlarda nasıl kullanılabileceği üzerine çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. ABD'nin AUTO WARCOM yapılanması ve Meridian Projesi ile otonom ve robotik teknolojilerin gelecekteki askeri operasyonlardaki kullanımına yönelik çalışmalarını kurumsal bir yapıya taşımayı hedeflediği bildirildi.