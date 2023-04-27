ABD'den Rusya'nın tarım ödemeleri için kritik onay

ABD, yatırım bankası JPMorgan Chase & Co'ya Rusya Ziraat Bankası'na (Rosselkhozbank) olan ödemeleri işleme koyması için yetki verdi ancak bu SWIFT mesajlaşma sisteminin yerini tutmayacak.

Rusya Ziraat Bankası'nın SWIFT mesajlaşma sistemine yeniden dahil edilmesi, tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi için Rusya'nın temel taleplerinden biriydi. Rusya, tahıl ve gübre ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılmaması durumunda anlaşmayı uzatmayacağını belirtmişti.

Reuters'a konuşan Rus kaynak, "JPMorgan, tarım ihracatına yönelik ödemeleri gerçekleştirmek için OFAC (ABD Dış Varlık Kontrol Ofisi) lisansını aldı fakat işlemler zor. Bu (yöntem), SWIFT'in yerini tutamaz." ifadesini kullandı.

Bir başka kaynağın verdiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı ile ABD Hazinesi JPMorgan'dan tarım ürünlerinin bu ayki ihracatına dair "çok kısıtlı ve yakından gözlemlenen" işlemler gerçekleştirmesini talep etti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya Ziraat Bankası'nın SWIFT sistemine yeniden dahil edilmesini talep ettiklerini ve bankanın işlem yapabilme yetkisine farklı vakalarda "duruma göre" karar verilmesini istemediklerini açıkladı.