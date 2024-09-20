ABD'den Rusya'ya Kuzey Kore yaptırımı: Listede 5 kuruluş ile bir bankanın başkan yardımcısı var

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nden yapılan açıklamada, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki "yasa dışı para trafiği"nde rol oynayan 5 kuruluş ve 1 kişinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Yaptırım uygulanan kuruluşların Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya bölgesindeki MRB Bank, Russian Financial Corporation Bank, Rusya'daki TSMR Bank, Moskova merkezli bir şirket olan Stroytreyd LLC ve Rusya'daki Timer Bank olduğu belirtilirken, yaptırım listesine eklenen kişinin ise TSMR Bank Başkan Yardımcısı Dmitry Yuryevich Nikulin olduğu kaydedildi. Son yaptırımların Kuzey Kore'nin devlet kurumları olan Dış Ticaret Bankası (FTB) ve Kore Kwangson Bankacılık’ın (KKBC) yasadışı finansal işlemlerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, alınan tedbirin Moskova'nın uluslararası yaptırımları delerek Kuzey Kore bankaları ile para transferi gerçekleştirdiğini ortaya koyduğu belirtildi.

“Rusya ve Kuzey Kore iş birliğinden endişeliyiz”

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Bradley Smith ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son yaptırım kararı, Rusya ve Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek mali iş birliğini derinleştirme çabalarına ilişkin ciddi endişelerimizi ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı. Smith, Rusya'nın Ukrayna işgalini desteklemeyi ve Kuzey Kore'nin uluslararası finans sistemine yasadışı erişimini sağlamayı amaçlayan her türlü planı engelleme konusunda kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.

“Uluslararası güvenliği tehdit ediyor”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da savaş alanındaki kayıplar ve uluslararası izolasyon arttıkça Rusya'nın Kuzey Kore'ye giderek daha bağımlı hale geldiğini ifade etti. Rusya'nın Kuzey Kore'nin yasadışı finansal ağına verdiği desteği ve Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı engellemek için ellerindeki tüm araçları kullanacaklarını vurgulayan Miller, "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki büyüyen finansal iş birliği, uluslararası güvenliği ve küresel finans sistemini doğrudan tehdit ediyor." dedi.