ABD'den saldırı açıklaması: Rus yetkililere bildirmiştik
Rusya'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısı hakkında açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Watson, mart ayında Moskova'da konserler de dahil olmak üzere büyük etkinlikleri hedef alan planlı bir terör saldırısı olabileceği bilgisini Rus yetkililerle paylaştıklarını belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rusya'da 133 kişinin hayatını kaybettiği konser salonu saldırısı hakkında açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Watson, "ABD hükümeti bu ayın başlarında Moskova'da konserler de dahil olmak üzere büyük etkinlikleri hedef alan planlı bir terör saldırısı hakkında bilgi sahibi oldu." ifadelerini kullandı.
ABD'nin söz konusu istihbaratı almasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'daki ABD vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayınladığını hatırlatan Watson, "ABD hükümeti de uzun süredir devam eden 'uyarma yükümlülüğü' politikası uyarınca bu bilgiyi Rus yetkililerle paylaştı." dedi.
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 7 Mart'ta Rusya'daki ABD vatandaşları için uyarı yapılmıştı.
Açıklamada, "aşırılık yanlılarının Moskova'da konser gibi büyük etkinlikleri hedef alabileceği" ifade edilmişti.