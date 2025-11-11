ABD’den şaşırtan vize kararı: Obez ve kronik hastalara başvuru engeli

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın geçen hafta yayımladığı yeni talimat, dünya genelindeki ABD konsolosluklarında dikkat çeken bir uygulamayı devreye soktu. Buna göre konsolosluk yetkilileri, aşırı kilolu olan ya da belirli sağlık sorunlarına sahip kişilerin vize başvurularını, gerekli gördükleri durumda reddedebilecek.

Yetkililer bu kararın gerekçesini, ABD’ye geldikten sonra kamu sağlık hizmetlerine yük oluşturma ihtimali ile açıkladı. Direktife göre başvuru sahiplerinin maddi durumları, sağlık geçmişleri ve sürekli bakım gerektirip gerektirmedikleri değerlendirmede belirleyici olacak. Bu düzenlemenin, ABD kamu kaynaklarının “korunması” amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

Yeni vize talimatı sağlık koşullarını mercek altına aldı

Telgrafta yer alan habere göre özellikle kalp-damar hastaları, solunum sorunlarına sahip kişilerin, kanser, diyabet ve ruh sağlığı hastalarının tedavilerinin yüz binlerce dolar tutabileceğinin belirtildiği talimatta; obezite, yüksek tansiyon ve astım gibi kronik hastalıklar da örnek olarak gösterildi.

Talimata göre artık yetkililer, vize başvurusunda bulunanların ihtiyaçlarını ömür boyu kendi imkanlarıyla karşılayıp karşılayamayacaklarını sorgulayacak.

Sağlık ve maddi durum şartları genişletildi

Emeklilik çağındaki başvuru sahipleri ise çalışmadan da geçinebileceklerini kanıtlamak zorunda kalacak. Yeni düzenleme, Trump'ın şubat ayında imzaladığı bir kararnamenin devamı niteliği taşıyor. Söz konusu kararnamede göçmenlerin kamu yardımlarından yararlanmaları halinde oturma izni ya da yeşil kart almalarının engellenmesi öngörülüyordu.

Öte yandan turist vizesi gibi kısa süreli ziyaretlerde bu değerlendirmenin nasıl yapılacağı henüz belirsizliğini koruyor. Bu arada dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sı obezken, ABD'de bu oran yüzde 40'a kadar çıkıyor.