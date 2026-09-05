ABD'den Savaşı Bitirmek İçin Somut Öneri: Trump Temsilcilerini Gönderiyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar beşinci yılına girerken, Washington yönetiminden savaşı sona erdirmeye yönelik yeni bir diplomatik girişim geldi. Beyaz Saray'ın masada somut bir çözüm önerisi barındırdığını ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, Barış Misyonları Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’ın bir barış anlaşması zemini oluşturmak amacıyla yurt dışına gönderildiğini açıkladı. Masadaki planın ayrıntılarına dair bilgi vermeyen Trump, iki müzakerecinin net bir sonuç elde edip edemeyeceğini görmek üzere görevlendirildiğini dile getirdi.

Temas trafiğinde seyahat programı değişikliği

Süreç dahilinde iki yetkilinin hafta sonu ilk olarak Moskova’ya gitmesi, ardından Kiev’e geçmesi planlanıyordu. Ancak son günlerde seyahat programında değişiklikler yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temsilcilerin Moskova ziyaretinin tamamlanmasının ardından pazar günü Ukrayna’ya geleceğini ifade etse de Witkoff ve Kushner’ın Kiev ziyareti henüz kesinleşmiş değil. ABD’nin Ukrayna savaşı konusundaki fiili başmüzakerecisi konumunda yer alan Steve Witkoff, daha önce Moskova’yı defalarca ziyaret etmiş olmasına karşın henüz Ukrayna topraklarına ayak basmadı.

Müzakerelerde duraksama ve istihbarat raporlarındaki kuşkular

Trump yönetiminin savaşı bitirme yönündeki girişimleri son aylarda herhangi bir sonuç vermemiş ve görüşmeler durma noktasına gelmişti. Masayı yeniden hareketlendirmek adına CIA Direktörü John Ratcliffe de ağustos ayı sonunda Moskova’ya giderek Rus muhataplarına çözümü değerlendirmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

Tüm bu diplomasi trafiğine rağmen Batılı istihbarat yetkililerinin büyük bir kısmı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa vadeli bir anlaşmaya sıcak baktığı konusunda şüphe duyuyor. Ukrayna istihbarat birimleri de Putin’in yakın gelecekte savaşı yatıştırmak yerine gerilimi tırmandırmasının daha olası olduğu yönünde değerlendirmeler yapıyor.

Gerilimin tırmandığı dönemde kritik ziyaret

Diplomatik girişimlerin yeniden hız kazandığı bir dönemde sahadaki çatışmalar da şiddetlenerek sürüyor. Cuma günü Rusya’ya ait bir insansız hava aracı (İHA), başkent Kiev’de yer alan Ukrayna Güvenlik Servisi’nin merkez binasını hedef aldı. Yaşanan bu son saldırı, müzakere çabalarının ne derece hassas bir ortamda yürütüldüğünü bir kez daha gösterdi.