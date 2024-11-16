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ABD'den sonra Rusya'dan uranyum hamlesi

Rusya, ABD'nin Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatına getirdiği kısıtlamalara karşılık olarak, ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatına geçici kısıtlama getirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'den sonra Rusya'dan uranyum hamlesi
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Rusya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya'da zenginleştirilmiş uranyum ithalatına yönelik kısıtlamalar getirdiği anımsatıldı.

Söz konusu adım nedeniyle Rusya'nın da benzer bir karar aldığına işaret edilen açıklamada, "Rus hükümeti, ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatına geçici kısıtlamalar getirdi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Federal Teknik ve İhracat Kontrol Servisi tarafından verilen tek seferlik lisanslar kapsamında yapılacak sevkiyata ise muafiyet tanındığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşılık olarak uranyum, titanyum ve nikel gibi ürünlerin dış pazarlara tedarikinde belirli kısıtlamalar uygulayabileceklerini söylemişti.

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