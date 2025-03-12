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ABD'den Suriye ile SDG anlaşması hakkında açıklama: "Memnuniyetle karşılıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'de SDG ve HTŞ arasında imzalanan anlaşmayı "memnuniyetle" karşıladığını belirtti.

Haber Merkezi
AA
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ABD'den Suriye ile SDG anlaşması hakkında açıklama: "Memnuniyetle karşılıyoruz"
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'de geçici yönetim (Heyet Tahrir Şam) HTŞ ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 10 Mart Pazartesi günü imzalanan anlaşma hakkında açıklama yaptı.

ABD, yapılan anlaşmayı "olumlu" karşıladı. Yazılı açıklamada, ABD'nin, SDG'nin orduya entegrasyonunu öngören anlaşmayı "memnuniyetle" karşıladığı belirtildi.

ABD'nin daha fazla çatışmanın önlenmesi için "güvenilir bir siyasi geçişi desteklediği" ifade edildi.

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