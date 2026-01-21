ABD'den Suriye'de DAEŞ operasyonu: 150 terörist nakledildi

Suriye’nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde kontrolün sarsılması üzerine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bir operasyon başlattı.

7 bin IŞİD’li mahkûmun Irak’taki güvenli merkezlere nakli için düğmeye basıldı.

Cezaevlerinden toplu kaçışların yaşanması ve Suriye ordusunun bölgedeki ilerleyişi üzerine ABD, bir tahliye operasyonu başlattı.

CENTCOM, bölgedeki IŞİD tutuklularının kontrol dışı kalmasını önlemek amacıyla mahkûmları Irak topraklarına taşımaya başladı.

İlk sevkiyat tamamlandı: Hedef 7 bin kişi

CENTCOM’dan yapılan açıklamaya göre, operasyonun ilk ayağında Haseke’deki bir cezaevinden 150 IŞİD mensubunun başarıyla Irak’taki güvenli tesislere nakledildi.

Operasyonun nihai hedefi ise, Suriye’deki toplam 7 bin IŞİD tutuklusunun tamamen Irak hükümetinin kontrolündeki gözaltı merkezlerine transfer edilmesi.

Irak’ın talebi üzerine gerçekleşen bu nakil sürecinde, mahkûmlar arasında bulunan yabancı uyrukluların daha sonra kendi ülkelerine iade edileceği belirtiliyor.