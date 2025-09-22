ABD’den sürpriz karar: Gıda güvenliği raporları artık yayımlanmayacak

ABD Tarım Bakanlığı'ndan, gıda güvenliği raporunun yayımlanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Gıda güvenliği raporu artık yayımlanmayacak"

Açıklamada, "korku salmaktan başka bir işe yaramadığı" ve "gereksiz, maliyetli, siyasallaştırılmış ve alakasız çalışmalar" olduğu gerekçesiyle, gıda güvenliği raporunun bundan sonra yayımlanmayacağı ifade edildi.

Bill Clinton döneminde sosyal yardım ödeneklerinin artırılmasını desteklemek amacıyla başlatılan bu çalışmanın artık "öznel ve liberal bir iddiadan öteye geçemediği" belirtilen açıklamada, "Gıda güvensizliğinin yaygınlığındaki eğilimler, 2019-2023 yılları arasında Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) harcamalarında %87'lik bir artışa rağmen neredeyse hiç değişmedi." ifadesine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Tarım Bakanlığının "yasal gerekliliklere öncelik vermeye ve gerektiğinde elindeki daha güncel ve doğru veri setlerini kullanmaya devam edeceği" aktarıldı.