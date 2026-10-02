ABD’den Suudi Arabistan ve Katar’a yeni Patriot sevkiyatı

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ABD’nin Suudi Arabistan ve Katar’a iki Patriot hava savunma bataryası daha gönderdiği iddia edildi. Axios’un hazırladığı, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Washington, olası bir İran saldırısı durumunda bölgedeki önemli enerji tesislerinin korunması için Körfez ülkelerine güvence vermeyi amaçlıyor.

Enerji tesisleri için savunma hazırlığı

ABD’nin yeni askeri takviyesinin odağında Suudi Arabistan ve Katar’daki petrol ve doğal gaz tesisleri bulunuyor. Ağustos ayında Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik kapsamlı bir saldırı planladığı, ancak Suudi Arabistan ve Katar’ın İran’ın olası misillemesinden ve kendi enerji tesislerinin hedef alınmasından endişe duyduğu aktarıldı.

ABD geçen ay da Patriot gönderdi

Washington, Körfez’deki hava savunma kapasitesini daha önce de artırmıştı. ABD, geçen ay Suudi Arabistan’daki önemli bir petrol tesisinin korunması amacıyla ülkeye bir Patriot bataryası daha gönderdi. Katar’a da doğal gaz tesisinin güvenliğini sağlamak üzere bir Patriot bataryasının konuşlandırıldığı bildirildi.

Trump saldırı yerine ekonomik baskıyı seçti

ABD’li yetkililerin aktardığına göre Trump, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırı planı yerine Tahran’a ekonomik baskı uygulanmasını tercih etti. Yeni Patriot sevkiyatının ise Suudi Arabistan ve Katar’ın olası İran misillemesine ilişkin güvenlik endişeleri çerçevesinde gerçekleştirildiği öne sürüldü.