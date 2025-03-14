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ABD'den Tayland'a Uygur yaptırımı

ABD, Uygurların Çin'e zorla geri gönderilmesinden sorumlu yabancı yetkililere vize kısıtlaması getirdi.

Haber Merkezi
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ABD'den Tayland'a Uygur yaptırımı
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin’e zorla geri gönderilen etnik gruplara ilişkin açıklama yaptı. Rubio açıklamasında, "Bugün, Uygurların ya da koruma endişesi taşıyan diğer etnik veya dini grupların üyelerinin Çin'e zorla geri gönderilmesinden sorumlu olan ya da suç ortaklığı yapan mevcut veya eski yabancı hükümet yetkililerine uygulanacak yeni bir vize kısıtlama politikasını duyuruyorum. Çin'in Uygurları ve diğer grupları işkence ve zorla kaybetmelere maruz kaldıkları Çin'e zorla geri göndermeleri için hükümetlere baskı yapma çabalarıyla mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

Tayland Hükümeti'nin mevcut ve eski yetkililerine vize kısıtlaması

Rubio açıklamasında, "Bu politikayı, 27 Şubat'ta 40 Uygur'un Tayland'dan zorla geri gönderilmesinden sorumlu olan ya da suç ortaklığı yapan Tayland Hükümeti'nin mevcut ve eski yetkililerine vize kısıtlamaları getirmek üzere gerekli adımları atarak derhal uygulamaya koyuyorum. Çin'in uzun süredir Uygurlara karşı işlediği soykırım ve insanlığa karşı suçlar ışığında, dünyanın dört bir yanındaki hükümetleri Uygurları ve diğer grupları zorla Çin'e geri göndermemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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