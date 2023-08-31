ABD'den Tayvan'a askeri yardım

ABD Başkanı Joe Biden, normal şartlarda egemen devletler için kullanılan Yabancı Askeri Finansman (FMF) programı kapsamında Tayvan'a askeri transfer yapılmasını onayladı.

Biden yönetimi, Kongre komitelerini Dışişleri Bakanlığı'nın Tayvan'ı desteklemek için 80 milyon dolara kadar FMF fonu kullanma niyeti konusunda bilgilendirdi.

Yapılan bilgilendirmede, "FMF, ortak ve birleşik savunma kabiliyeti ve gelişmiş deniz alanı farkındalığı ve deniz güvenliği kabiliyeti yoluyla Tayvan'ın kendini savunma kabiliyetlerini güçlendirmek için kullanılacaktır" denildi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Michael McCaul, yönetimin Tayvan'a "nihayet" FMF sağlamasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

McCaul yaptığı açıklamada "Bu silahlar sadece Tayvan'a ve bölgedeki diğer demokrasilerin korunmasına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda ABD'nin caydırıcılık duruşunu güçlendirecek ve ulusal güvenliğimizi giderek saldırganlaşan ÇKP'ye (Çin Komünist Partisi) karşı güvence altına alacaktır" dedi.