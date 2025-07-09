  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'den Türkiye merkezli yasa dışı finansal ağa yaptırım
Takip Et

ABD'den Türkiye merkezli yasa dışı finansal ağa yaptırım

ABD, İran Devrim Muhafızları’nı destekleyen yasa dışı bir finansal ağ nedeniyle Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye merkezli kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den Türkiye merkezli yasa dışı finansal ağa yaptırım
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'nin Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye merkezli bir yaşa dışı İran finansal ağına yaptırım uyguladığını açıkladı.

Aralarında Türkiye de var

Bruce, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye merkezli yasa dışı bir İran finansal ağına yaptırım uyguluyor. İran petrol ticaretinden elde edilen bu fonlar, on yıllardır İran'ın terörist vekillerini destekleyen İslam Devrim Muhafızları'na fayda sağlamakta."

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattıAvrupa borsaları günü yükselişle kapattıBorsa Haberleri

 

Rekabet Kurulu'ndan Opet'e para cezasıRekabet Kurulu'ndan Opet'e para cezasıŞirket Haberleri

 

Dünya
Hamas, 10 rehineyi serbest bırakmayı kabul etti
Hamas, 10 rehineyi serbest bırakmayı kabul etti
Rusya'dan ABD'ye suçlama: Ekonomiyi siyasi baskı unsuru olarak kullanıyor!
Rusya'dan ABD'ye suçlama: Ekonomiyi siyasi baskı unsuru olarak kullanıyor!
AİHM, Malezya uçağının düşürülmesiyle ilgili Rusya'yı suçlu buldu
AİHM, Malezya uçağının düşürülmesiyle ilgili Rusya'yı suçlu buldu
Avustralya, Trump'ın ilaç ve bakır ithalatındaki gümrük tarifesini artırma planından endişe duyuyor
Avustralya, Trump'ın ilaç ve bakır ithalatındaki gümrük tarifesini artırma planından endişe duyuyor
Kremlin: ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimleri sürdüreceğini umuyoruz
Kremlin: ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimleri sürdüreceğini umuyoruz
Hindistan’da 45 yıllık köprü çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan’da 45 yıllık köprü çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var